اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع

أفاد محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك تطورات ميدانية لافتة يشهدها السودان عقب مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع للشئون الأمنية، موضحا أن العملية تمت عبر غارة جوية تابعة للجيش السوداني استهدفت قرية الفردوس بولاية وسط دارفور، وعاصمتها مدينة زالنجي، وأسفرت عن مقتل 5 من مرافقي المستشار من بينهم القائد حامد.

وأضاف المراسل أن المعلومات تشير إلى سقوط عدد من المدنيين الذين كانوا متواجدين في محيط المنطقة المستهدفة، حيث يقدر عددهم بأكثر من 35 مدنيًا، في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده مناطق عدة في إقليم دارفور.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه العملية تأتي ضمن خطة للجيش السوداني تستهدف عدداً من المواقع في إقليم دارفور، خاصة ولايتي شمال ووسط دارفور، في ظل توسع العمليات القتالية في الإقليم الذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطقه، ما يشير إلى نية الجيش توسيع هجماته هناك.

وأشار «إبراهيم» إلى استمرار العمليات العسكرية في إقليم كردفان، خاصة في ولايتي شمال وجنوب كردفان، حيث تمكن الجيش السوداني خلال الساعات الماضية من استعادة عدد من المدن والبلدات، إلى جانب تحركات لفك الحصار عن مدينتي كادوقلي والدلنج، ما قد يقود إلى تطورات ميدانية تؤثر في مسار الحرب خلال الفترة المقبلة.

