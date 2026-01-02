قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين

حريق منتجع التزلج في مدينة كران مونتانا السويسرية
حريق منتجع التزلج في مدينة كران مونتانا السويسرية
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في حصيلة جديدة، إصابة 14 مواطناً فرنسيا في الحريق الذي اندلع، مساء أمس الأول، بمنتجع التزلج في مدينة كران مونتانا السويسرية خلال احتفالات رأس السنة، مشيرة إلى أن ثمانية آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو- في منشور على منصة "إكس"، إنه "في هذه المرحلة، نعلم أن 14 مواطنا فرنسيا أصيبوا وتلقوا العلاج"، بينما ثمانية آخرين لايزالون في عداد المفقودين.. مضيفا "بحلول مساء اليوم، ستكون فرنسا قد استقبلت أيضا 11 شخصا مصابا في مستشفياتها في مدن ليون وميتز ونانت ومنطقة باريس، بينهم ثلاثة مواطنين سويسريين".


وأكد أن فرنسا أرسلت فريقا متخصصا في الأمراض المتعلقة بالحروق الشديدة، متعهدا بإعادة تقييم الاحتياجات "يوميا". وأضاف "أفكارنا مع الشعب السويسري وعائلات الضحايا".


وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت مساء أمس أن 9 مواطنين من بين مصابي الحريق والانفجار الذي وقع في منتجع التزلج بمدينة كران مونتانا السويسرية إلا أنها أكدت اليوم في حصيلة جديدة إصابة 14 مواطنا وقد تلقوا العلاج الطبي، فضلا عن ثمانية آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.


وأكدت فرنسا مجددا دعمها الكامل للشعب والسلطات السويسرية، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.


وتحدث الرئيس الفرنسي مع نظيره السويسري حيث أعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع الشعب والسلطات السويسرية، إثر هذا الحادث الأليم، مؤكدا استعداد باريس لتقديم أي مساعدة.


وكانت الشرطة السويسرية قد أعلنت مقتل نحو 40 شخصاً وإصابة قرابة 115 آخرين، معظمهم في حالة خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في حانة مكتظة داخل منتجع كران مونتانا بكانتون فاليه جنوب غربي سويسرا.


من جانبه، أكد الرئيس السويسري جي بارميلان أن الحادث يُعد من أسوأ المآسي في تاريخ البلاد، فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن تعازي بلاده واستعدادها لتقديم أي دعم ممكن.

الخارجية الفرنسية منتجع التزلج وزير الخارجية الفرنسي منتجع التزلج بمدينة كران مونتانا السويسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

منتخب بنين

ضربة قوية لـ بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

منتخب تونس

سامي الطرابلسي: سنظهر الوجه الحقيقي لتونس أمام مالي

ناصر ماهر

الزمالك يكشف الحقيقة.. هل يرحل ناصر ماهر إلى بيراميدز في يناير؟

بالصور

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد