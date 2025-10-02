لبنى عسل: "روح أكتوبر" ملحمة وطنية يجب أن تظل حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة

أكدت الإعلامية لبنى عسل أن شهر أكتوبر يحمل رمزية خاصة لكل المصريين، باعتباره ليس فقط ذكرى لانتصار عسكري، بل ملحمة وطنية متكاملة تجسّد قيم الصبر، والإصرار، والتضحية، والانتماء للوطن.

شددت عسل خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة الحياة على أن مصطلح "روح أكتوبر" يجب أن يظل حاضرًا في وجدان المجتمع، ليكون مصدر إلهام وقدوة للأطفال والشباب، وللأجيال الجديدة عمومًا.

وأشارت إلى أن دور الإعلام والأسر المصرية لا يقل أهمية عن المؤسسات الرسمية في غرس قيم أكتوبر، موضحة: روح أكتوبر تعني أن الشعب كله يكون على قلب رجل واحد، متبنيًا قضية واحدة لها الأولوية القصوى، دون أن تشغله التفاصيل الثانوية."

ولفتت الإعلامية إلى أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل إرادة شعبية جماعية، رافضة للتفريط في أي شبر من الأرض، ومؤمنة بعدالة قضيتها رغم فارق التسليح والإمكانات في ذلك الوقت.

وشددت عسل على أن الدرس الأهم من أكتوبر هو أن العنصر البشري المصري قادر على تحقيق المستحيل عندما يتوحد خلف هدف عادل، مضيفة: "هذا الإيمان الشعبي العميق هو ما جعل النصر حليف مصر في 1973، وسيظل هو الضمانة الحقيقية لمستقبلها دائمًا.