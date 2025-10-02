دور أشرف مروان في حرب أكتوبر.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مهمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية غير المنشورة أكدت أن مروان أرسل إنذارات كاذبة قبل الحرب، وأربك أجهزة الأمن الإسرائيلية، وكان رأس الحربة في عملية خداع مصرية متطورة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل استغلت على مدى سنوات اسم الراحل أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات وزوج ابنة الرئيس جمال عبد الناصر، للتشكيك في انتصار أكتوبر والإيحاء بأنها نجحت في اختراق مسؤول مصري رفيع المستوى.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإسرائيليين كانوا يظنون أنهم حصلوا على كنز ثمين، حتى أطلقوا على مروان اسم الملاك، بينما الحقيقة أنه لم يقدم لإسرائيل سوى الخداع.

وأشار مصطفى بكري إلى أن إسرائيل حاولت لسنوات أن تظهره كعميل لصالحها للتقليل من الصفعة التي تلقاها جهاز الموساد، لكن ما نشر مؤخرًا يثبت أن ولاء أشرف مروان كان كاملًا لمصر، وأنه أحد أبطال عملية الخداع التي مهدت لنصر أكتوبر العظيم.