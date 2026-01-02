قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مكافأة مالية كبيرة لتحفيز لاعبي بنين قبل مواجهة مصر في أمم أفريقيا

إسلام مقلد

كشف رئيس الاتحاد البنيني لكرة القدم عن رصد مكافأة مالية كبيرة للاعبي منتخب بلاده، في إطار تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وأكد رئيس الاتحاد البنيني أن لاعبي منتخب “السناجب البنينية” سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 250 ألف دولار، في حال نجاحهم في تخطي عقبة منتخب الفراعنة والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية وزيادة الدوافع قبل اللقاء الحاسم.

وعود تحفيزية

تأتي هذه الوعود التحفيزية في ظل صعوبة المهمة المنتظرة أمام المنتخب المصري، الذي يقدم مستويات قوية في البطولة، ويُعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خاصة بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات.

مواجهة مصر وبنين

ومن المنتظر أن تحظى مواجهة مصر وبنين باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التاريخ والخبرة الكبيرة للفراعنة مقابل الطموح البنيني في تحقيق مفاجأة جديدة خلال النسخة الحالية من البطولة.

