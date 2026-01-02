قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
رياضة

ضربة قوية لـ بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

حمزة شعيب

تعرض منتخب بنين لكرة القدم لضربة مؤثرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البنيني، يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته في مرحلة دور المجموعات، محققًا 7 نقاط، ليواصل مشواره بثبات في أمم أفريقيا.

وفي تطور مقلق لمعسكر منتخب بنين، كشفت تقارير صحفية عن تعرض قائد الفريق، ستيف مونيه، لوعكة صحية قبل مواجهة الفراعنة، ما يضع مشاركته في اللقاء محل شك.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب كان قد تعافى مؤخرًا من إصابته بالإنفلونزا وشارك في مباراتي بوتسوانا والسنغال، قبل أن يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة خلال الساعات الماضية، ليخضع على أثرها لفحوصات طبية مكثفة.

وأوضحت التقارير أن الموقف النهائي لمشاركة ستيف مونيه في مواجهة مصر لم يُحسم بعد، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية وتقييم الجهاز الطبي لمنتخب بنين خلال الفترة المقبلة.

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

وجبات غنية بالبروتين

تساعدك في الصيام.. 8 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لتعزيز صحتك

زبادي منزلي

تحذير من تناوله بكثرة.. طريقة صنع الزبادي في المنزل بدلا من شرائه

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

