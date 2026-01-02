ضربة قوية لـ بنين قبل مواجهة مصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تعرض منتخب بنين لكرة القدم لضربة مؤثرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البنيني، يوم الإثنين الموافق 5 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته في مرحلة دور المجموعات، محققًا 7 نقاط، ليواصل مشواره بثبات في أمم أفريقيا.

وفي تطور مقلق لمعسكر منتخب بنين، كشفت تقارير صحفية عن تعرض قائد الفريق، ستيف مونيه، لوعكة صحية قبل مواجهة الفراعنة، ما يضع مشاركته في اللقاء محل شك.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب كان قد تعافى مؤخرًا من إصابته بالإنفلونزا وشارك في مباراتي بوتسوانا والسنغال، قبل أن يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة خلال الساعات الماضية، ليخضع على أثرها لفحوصات طبية مكثفة.

وأوضحت التقارير أن الموقف النهائي لمشاركة ستيف مونيه في مواجهة مصر لم يُحسم بعد، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية وتقييم الجهاز الطبي لمنتخب بنين خلال الفترة المقبلة.