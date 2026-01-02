تنظيم غداء ودعم الأطفال.. ماذا فعل مدافع ريال مدريد في سيراليون

كشفت تقارير صحفية، عن قضاء أنطونيو روديجير، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، والذي لديه أصول من بلد سيراليون وفقًا لوالدته، إجازة في البلد.

ويلعب أنطونيو روديجير مع منتخب ألمانيا ويعتبر أحد أبرز المدافعين في عالم كرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن أنطونيو روديجير قد قام بعمل عدة نشاطات والتي تتمثل في:.

تنظيم غداء لأكثر من 200 شخص من ذوي الإعاقة (مكفوفين، صم، ذوي القدرات الخاصة )، مع توزيع وجبات ومستلزمات أساسية وقضى وقتاً شخصياً معهم.

الالتقاء برياضيين ذو الساق الواحدة ودعا السفير الألماني لمناقشة تعاون محتمل.

دعم أكثر من 350 لاعب كرة قدم شاب بمعدات رياضية كاملة وشارك في تدريبات معهم.

الالتقاء بـ100 طفل في وضع خطر (معظمهم فتيات) وتعهد بدعم تعليمي وغذائي وورش عمل طويلة الأمد.

تبرع بمستلزمات طبية لمستشفى حكومي محلي.

وقال روديجير: "هذه الرحلات تعطيني طاقة أكثر من أي إجازة أخرى، العمل الإنساني يحفزني ويعلمني دروساً جديدة، وسأستمر في العودة".

واختتم:"كرة القدم أعطتني كل شيء، إعطاء الأمل والهيكل والثقة للشباب اللاعبين هو أقل ما يمكنني فعله".