ممرضة حرب أكتوبر تروي تفاصيل الحصار في السويس: الماء معجزة.. والجوع دفعني للبحث في القمامة

كشفت الحاجة سيدة الكمشوشي، ممرضة حرب أكتوبر، عن تفاصيل معاناتها مع الحصار الذي فرضه العدو الصهيوني على مدينة السويس خلال حرب أكتوبر، مؤكدة أن أصعب ما واجهوه كان انقطاع المياه والطعام والإمدادات الطبية.

وقالت سيدة الكمشوشي، في لقائها مع الإعلامية سناء منصور، ببرنامج "ست ستات" الذي يذاع عبر قناة dmc: "فترة الحصار كانت صعبة علينا علشان المرضى، ما فيش لا شرب ولا أكل ولا أى حاجة"، موضحة أن المصابين كانوا يطلبون الماء قبل الطعام، فحاولت الحصول على "جركن" مياه لتوزيعه عليهم بحيث "كل واحد يبل شفايفه".

وتابعت الحاجة سيدة الكمشوشي، أن ما وصفته بـ"المعجزة الإلهية" تمثلت في انفجار عين مياه بالقرب من المستشفى: "رحت بنفسي لقيت بلاطتين مفجورين والمية طالعة زي نافورة"، مضيفه: "زمايلي قالوا لي اقعدي، قلت لهم موت هنا زي موت بره، أنا هروح أملأ وأشوف المعجزة اللي ربنا بعتها لنا".

وأشارت إلى أنها كانت تبلغ من العمر 21 عامًا فقط وقتها، لكنها لم تتردد في مواجهة الخطر: "قلت هي موتة واحدة.. هو أنا أحسن من المصابين دول؟".

واستكملت، أن الجيش المصري كان يرسل لهم بعض "البسكوتات" كغذاء، فيما اضطرت شخصيًا للبحث عن لقمة في سلة قمامة من شدة الجوع، كما كشفت أنها ساعدت في تمرير رسالة سرية لعائلتها عبر ورقة صغيرة خبأتها داخل جبيرة أحد المصابين عند عودته.