نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

بيانات حرب أكتوبر

وفي إطار احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر، يستعرض موقع صدى البلد البيانات العسكرية التي صدرت في أول أسبوع قتال في حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

بيان رقم 1 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في 6 أكتوبر 1973

بسم الله الرحمن الرحيم، قام العدو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حاليًا بالتصدي للقوات المغيرة.

بيان رقم 2 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، ردًا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا يقوم حاليًا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة.

بيان رقم 3 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، إلحاقًا للبيان رقم 2 نفذت قواتنا الجوية مهامًا بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة.

بيان رقم 4 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة، وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة للعدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها وما زال الاشتباك مستمرًا.

بيان رقم 5 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقط العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة، كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو في مواجهتها وحققت نجاحًا مماثلًا في قطاعات مختلفة.

بيان رقم 6 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة فتصدت لها مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير إحدى عشر طائرة للعدو، وقد فقدت قواتنا عشر طائرات في هذه المعارك.

بيان رقم 7 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حاليًا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصابات مباشرة.

بيان رقم 8 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة، وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا تزالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة.

بيان رقم 9 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، مجمل قتال يوم 6 ـ 10 ـ 1973، في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم 10 رمضان سنة 1393 هجرية الموافق 6 أكتوبر 1973 قام العدو الإسرائيلي بهجوم جوي غادر على كل من مصر وسوريا، نجحت قواتنا في صد هذا الهجوم ببعض الخسائر في الأفراد.

وبعد أن اتضحت نية العدو، قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرد بقوة على هذه الاعتداءات المتكررة فقامت قواتنا بشن هجوم شامل على طول جبهة القتال واقتحمت قناة السويس تحت ستر قذف الطائرات والمدفعية وبمساندة القوات البحرية والدفاع الجوي.

نجحت قواتنا المسلحة في عبور القناة والاستيلاء على معظم الشاطئ الشرقي وواصلت قتالها لتدعيم مراكزها شرق القناة، وفي ليلة 6/7 استمر قتال قواتنا مع العدو ودارت معارك عنيفة قام العدو خلالها بهجمات مضادة محاولًا استعادة الموقف ولكنه فشل وتمكنت قواتنا من صد هجمات العدو مع تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

كما قامت قواتنا البحرية بتدمير خمس قطع بحرية للعدو في البحر الأبيض المتوسط، وقامت بقصف بعض المناطق المعادية بالشاطئ الشرقي لخليج السويس.

ونتيجة لهذه المعارك وصلت نتائج القتال منذ بدئه إلى الآتي:

خسائر العدو: إسقاط 27 طائرة للعدو ـ تدمير 60 دبابة، تدمير 15 موقع حصين شرقي القناة ـ عدد من الأسرى جار حصره علاوة على تكبيده خسائر جسيمة في الأرواح.

خسائر قواتنا: 15 طائرة مقاتلة وبعض الطائرات الهليوكبتر كما تكبدت قواتنا بعض الخسائر في الأفراد.

ما زالت قواتنا تتدفق عبر القناة وتواصل تقدمها شرقًا والاشتباكات الأرضية والجوية مستمرة.

بيان رقم 10 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، لا تزال قواتنا المسلحة مستمرة في تدفقها وقتالها في سيناء، مكبدة العدو خسائر كبيرة، وقد قامت القوات الجوية للعدو صباح اليوم بقصف جوي بتشكيلات كبيرة على بعض الفترات واشتبكت معها مقاتلاتنا ووسائل دفاعنا الجوي، وتم تدمير وإسقاط خمس طائرات للعدو ولم تحقق غارات العدو الجوية أهدافها.

بيان رقم 11 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، نتيجة لنجاح قواتنا في عملياتها بسيناء قام العدو في الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم بتركيز قواته المدرعة تعاونها قواته الجوية للقيام بالهجمات المضادة ضد قواتنا في القطاع الشمالي والجنوبي من الجبهة ولقد قامت قواتنا البرية بمعاونة قاذفاتنا المقاتلة وبتركيز من مدفعيتنا وتحت ستر دفاعنا الجوي بصد هجمات العدو المضادة تمامًا وتكبيده خسائر فادحة في قواته المدرعة وفي الأفراد كما تم أسر عدد منهم وبدأت قواته تنسحب شرقًا.

بيان رقم 12 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، قامت تشكيلاتنا الجوية ظهر اليوم بتوجيه ضربة جوية ضد مواقع العدو في القطاع الأوسط والشمالي من سيناء شملت بعض مواقع العدو الإدارية وبطاريات مدفعيته ووسائل دفاعه الجوي وأحدثت بها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة.

وعلى الساحل الشمالي لسيناء، قامت قواتنا البحرية بتنفيذ مهامها بنجاح في قصف مواقع العدو الساحلية، كما تمكنت من إسقاط طائرة هليكوبتر للعدو حاولت التدخل في المعركة.

وما زالت قواتنا البرية تقوم بتصفية جيوب المقاومة المعادية بنجاح، وتم أسر عدد آخر من أفراد العدو، كما تم إحداث العديد من الخسائر في أفراده، وقد حاول تشكيل جوي معادٍ التدخل ضد قواتنا البرية أثناء تنفيذ مهامها في القطاع الشمالي فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت له طائرتين.

بيان رقم 13 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، مجمل قتال يوم 7 أكتوبر، استمرت قواتنا المسلحة في تدفقها عبر قناة السويس وهي تقاتل بنجاح قوات العدو على طول خط المواجهة في سيناء.

وقد قامت قواتنا البرية في سيناء تعاونها قواتنا البحرية وقوات دفاعنا الجوي بصد وتدمير هجمات العدو المضادة التي حاول القيام بها ضد قواتنا وكبدته خسائر كبيرة في المعدات والأرواح واضطرته إلى الارتداد شرقًا.

كما قامت طائراتنا بقصف الأهداف المعادية في عمق سيناء بالقطاعين الشمالي والأوسط، واشتركت مع قوات الدفاع الجوي في التصدي لطائرات العدو التي حاولت الإغارة على بعض مطاراتنا صباح اليوم.

وفي الوقت نفسه، قامت قواتنا البحرية بتنفيذ مهامها القتالية وتأمين شواطئنا بالبحرين الأبيض والأحمر وقصفت مواقع العدو على الساحل الشمالي لسيناء.

وقد حاول العدو بعد ظهر اليوم ضرب المعابر على القناة وقد فشلت جميع محاولاته وما زالت قواتنا من الدبابات والمشاة الميكانيكية والمدفعية تتدفق في داخل سيناء بمعدل عال ونتيجة للأعمال القتالية التي دارت طوال اليوم وصلت نتائج القتال للآتي:

خسائر العدو:

إسقاط 57 طائرة للعدو منها 27 طائرة أمس.

تدمير 92 دبابة منها 60 أمس، بالإضافة إلى عدد كبير من العربات المجنزرة للعدو.

الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات بعد أن تركها العدو وفر هاربًا.

استسلام عدد من ضباط وجنود وحدات العدو المدرعة بدباباتهم وعرباتهم، علاوة على ما أسرته قواتنا من قوات العدو في معارك اليوم، هذا وقد تكبد العدو خسائر أخرى كبيرة في الأرواح.

خسائر قواتنا:

21طائرة مقاتلة منها 15 أمس.

عدد من الدبابات والعربات.

كما تكبدت قواتنا بعض الخسائر في الأفراد.

هذا وما زالت قواتنا تتقدم داخل سيناء مصممة على النصر.

بيان رقم 14 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، تستمر قواتنا المسلحة في التدفق إلى سيناء عبر الجسور القوية فوق القناة، ولقد حاول العدو خلال الليلة الماضية القيام بهجمات مضادة في محاولات يائسة لصد تقدم قواتنا ولكن قوبل بقصفات شديدة من الدبابات والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات وفشلت هجماته المضادة تماما وقد تم تدمير 20 دبابة للعدو كما تكبد خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

ولقد أصبحت الضفة الشرقية للقناة قي أيدي قواتنا المسلحة تماما واستسلم ما كان فيها من نقط العدو القوية واستعادت قواتنا مناطق لسان بور توفيق والشط وجنوب البحيرات والإسماعيلية شرق والبلاح وجميع المنطقة جنوب بور فؤاد وتم أسر أعداد كبيرة من أفراد العدو ومعداته ووصلت قواتنا من المدرعات والمشاة الميكانيكي إلى مسافة متقدمة داخل سيناء.

وفي صباح اليوم، قامت قواتنا الجوية بتوجيه ضربة مركزة ضد مطارات العدو في المليز وبير تمادا وبطاريات الصواريخ الهوك و رادارات العدو ومراكز قياداته في القطاعين الشمالي والأوسط، وكانت نتيجة هذه الضربة الجوية قفل مطاري المليز وتمادا وتدمير عدد من طائرات الهليكوبتر على الأرض في مطار تمادا وتدمير بطاريات الصواريخ الهوك في بالوظة وسمارة والجدى ومركزي القيادة والتوجيه في أم خشيب وأم مرجم.

وقد حاول تشكيل معادٍ التعرض لطائراتنا أثناء عودتها بعد تنفيذ المهمة، فاشتبكت معه وأسقطت له طائرة فانتوم ـ وقد تابعت قواتنا البحرية عملياتها في البحرين المتوسط والأحمر ووجهت ضربات قوية لمواقع العدو الساحلية وأثناء أدائها لمهمتها اعترضها تشكيل بحري معادي ودارت معركة بحرية أغرقت فيها قطعة بحرية متوسطة وانسحبت باقي القطع.

وقد حاول العدو صباح اليوم التدخل بقواته الجوية ضد بعض جسورنا عبر القناة في محاولة يائسة لمنع تدفق قواتنا فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت له خمس طائرات وأسرت اثنين من الطيارين، وقد أفاد الأسرى بأن الروح المعنوية للطيارين الإسرائيليين منخفضة تماما نتيجة لكبر حجم الخسائر وضراوة مقاتلينا.

بيان رقم 15 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، تتابع قواتنا المسلحة تقدمها داخل سيناء وتقوم بتنفيذ مهامها القتالية بنجاح، هذا وقد دارت عدة اشتباكات مع العدو طوال اليوم وقد أمكن لقواتنا صد وتدمير قوات العدو في مواجهتها وأجبرتها على الانسحاب متكبدة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقد حاول تشكيل جوي معادٍ مهاجمة مواقع دفاعنا الجوي في القطاع الشمالي وتصدت له وسائل دفاعنا الجوي كما اشتبكت معه مقاتلاتنا ودارت معركة جوية فوق مدينة بور سعيد – وكانت نتيجة معارك اليوم كالآتي:

خسائر العدو

إسقاط 24 طائرة فانتوم وسكاي هوك وعدد من طائرات الهليوكبتر وأسر عدد من الطيارين، وتدمير 36 دبابة للعدو وعدد من العربات المجنزرة وأسر 45 من أفراد العدو علاوة على تكبيده خسائر في الأرواح.

خسائر قواتنا

إسقاط 10 طائرات علاوة على بعض الخسائر في الأرواح والمعدات.

بيان رقم 16 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، عاد العلم المصري مرة أخرى إلى مكانه العزيز فوق المدينة الثانية في سيناء كلها وهي القنطرة شرق، وذلك بعد أن تم تحريرها بواسطة قواتنا المسلحة، وكانت أهمية عملية تحرير المدينة راجعا إلى أن القوات المصرية كانت تراعي اعتبارين في نفس الوقت وهما تدمير قوات العدو فيها والمحافظة على أرواح المواطنين المصريين الذين بقوا فيها يعانون من ظروف الاحتلال.

ولتحقيق هذا الغرض تم حصار المدينة داخليا وخارجيا ثم جرى اقتحام شوارعها ودار القتال مع جنود العدو في الشوارع والمباني حتى انهارت قوات العدو واستسلمت، وقد استولت القوات المصرية على كميات كبيرة من سلاح العدو وعتاده بينها عدد من دبابات السنتوريان والـ A.M.Xوأسر 30 فردا للعدو أحياء وهم كل من بقي بالمدينة، وكانت فرحة المواطنين المصريين داخل المدينة بعد تمام تحريرها فرحة كبرى، حيث اندفعوا إلى الحفاوة باخوتهم المقاتلين المصريين من أجل شرف الوطن وعزته.

وتعبر القيادة العامة للقوات المسلحة عن اعتزازها باشتراك هؤلاء المواطنين عمليا في مساعدة قولتهم المسلحة وكان جهدهم معها وعونهم لها رمزا للتلاحم بين قوى الشعب، وينتظر أن تنتقل محافظة سيناء لمباشرة عملها من المدينة المحررة في أسرع وقت.

بيان رقم 17 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ العدو مساء اليوم بقصف مدينة بور سعيد ودمر عددًا من المساكن والمباني وأشعل بها الحرائق، مما كبد الأهالي المدنيين بعض الخسائر، وعلى ذلك تعتبر هذه أول مرة تضرب فيها مدينة في جمهورية مصر العربية وعلى العدو أن يتحمل نتائج هذه العملية.

بيان رقم 18 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقت القيادة العامة للقوات المسلحة أمرا يقضي بحرمان العدو من الاستفادة ببترول سيناء، وعلى هذا فقد قامت قواتنا بالإغارة على مناطق آبار البترول على شاطئ خليج السويس في بلاعيم وأشعلت النار فيها واشتبكت مع مجموعة من قوات العدو في المنطقة، وقد تركت قواتنا في منطقة العملية ألسنة النار تشتعل في الآبار وشوهدت من مسافات بعيدة، كما تم تحطيم وإغراق حفار كان العدو يستخدمه في عملية البحث والتنقيب عن البترول في المنطقة وعادت القوات إلى قواعدها سالمة.

بيان رقم 19 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن أتمت قواتنا الاستيلاء على الشاطئ الشرقي لقناة السويس بالكامل تتقدم تشكيلاتنا على طول المواجهة وقد وصلت صباح اليوم إلى مسافة 15 كيلومترا داخل سيناء ودمرت أثناء تقدمها جميع المواقع التي كان يتمركز بها العدو وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات كما فرت فلول كثيرة مواقعهم وأسلحتهم وذخيرتهم ووقع الأسر ويقدر عددهم بالمئات.

بيان رقم 20 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، أثناء تقدم قواتنا صباح اليوم داخل سيناء قامت بمعاونة تشكيل من قواتنا الجوية بتدمير اللواء 190 مدرع المعادي الكامل وتم أسر قائده العقيد عساف ياجوري.

بيان رقم 21 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، رصدت قواتنا البحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم تشكيلا بحريًا معاديًا على الساحل الشمالي يتقدم في اتجاه الغرب يعاونه تشكيل من طائرات الهليكوبتر وقد اشتبكت معه قواتنا البحرية وأغرقت له خمس لنشات كما أسقطت 4 طائرات هيليوكبتر فاضطر باقي التشكيل إلى الانسحاب وقد أصيب لنا في هذه المعركة ثلاث لنشات.

بيان رقم 22 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، قام صباح اليوم تشكيل معادٍ بمهاجمة بعض مطاراتنا الأمامية، فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت منه 16 طائرة من طراز فانتوم وسكاي هوك وتم أسر أربع طيارين.

بيان رقم 23 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، أثناء تطوير هجوم قواتنا البرية داخل سيناء حاول العدو إيقاف التقدم في القطاعين الجنوبي والأوسط بقوة تقدر بلوائين مدرعين فاشتبكت معه مدرعاتنا في معركة شرسة وتمكنت قواتنا من تدمير 42 دبابة في القطاع الجنوبي و60 دبابة في القطاع الأوسط وانسحبت باقي دباباته مذعورة شرقا وتطاردها دباباتنا لتدميرها كما تم أسر عدد من أطقم دبابات اللواءين.

بيان رقم 24 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، حاول العدو الجوي صباح اليوم مهاجمة بعض قواعدنا الجوية المتقدمة فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي واضطرته إلى إسقاط حمولته من القنابل بعيدًا عن القواعد الجوية وأصبنا له 4 طائرات سقطت بالقرب من القواعد الجوية كما تم إسقاط طائرتين معاديتين فوق القطاع الشمالي من الجبهة أثناء مهاجمتها لقواتنا في هذا القطاع.

وقد قامت قواتنا الجوية في الساعة العاشرة من صباح اليوم بقصف مركز لمراكز قيادة العدو ووحداته ومنشآته الإدارية على الساحل الشمالي لسيناء فاشتعلت بها النيران وحدثت بها خسائر فادحة في المعدات والأفراد وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة.

بيان رقم 25 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، لا تزال قواتنا البرية تعدل أوضاعها المتقدمة شرق قناة السويس تحت حماية قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوي مع تقهقر العدو شرقًا.

وقد شاهدت إحدى دورياتنا في القطاع الشمالي من الجبهة بعض مدرعات للعدو فطاردتها وترك العدو بعض من دباباته وعرباته المدرعة وفر شرقًا، فاستولت قواتنا على 15 دبابة وعربة مدرعة أكثرها سليمة، (12 دبابة م 60 وسنتوريان و3 عربات مدرعة) وبعض الأفراد والأسرى.

بيان رقم 26 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، أثناء تقدم إحدى وحداتنا البرية في القطاع الجنوبي من الجبهة تقابلت مع قول مدرع للعدو فاشتبكت معه على الفور في معركة تصادمية عنيفة ودمرت عددًا كبيرًا من دباباته وعرباته المدرعة ومدفعياته وفر بعض أفراد العدو تاركين وراءهم أسلحتهم سليمة وتمكنت قواتنا من الاستيلاء عليها وهي:

3دبابة سنتوريان

4مدفع 105 مم

6مدفع ½ بوصة

4هاون 81 مم

عدد كبير من البنادق والرشاشات وجميعها صالحة للاستخدام.

كما قامت وحداتنا من قوات الدفاع الجوي بالاشتباك مع طائرات العدو التي حاولت الإغارة على قواتنا، وأسقطت له أربع طائرات وأصابت طائرتين، وبذا تكون خسائر العدو في الطائرات خلال النصف الأول من هذا اليوم تدمير 10 طائرات وإصابة طائرتين.

بيان رقم 27 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، دارت بعد ظهر أمس معركة مدرعات عنيفة في القطاع الأوسط من سيناء دفع العدو خلالها بأعداد كبيرة من دباباته في محاولة لوقف تقدم قواتنا، فاشتبكت معها مدرعاتنا في قتال عنيف استمر أكثر من أربع ساعات وكبدته خسائر كبيرة في الدبابات والعربات المجنزرة والأفراد والأسلحة، وقد انسحب العدو شرقًا فطاردته قواتنا المدرعة وتمكنت من محاصرة جزء منه ودارت معركة أخرى خلال الليل لتصفية وتدمير قوات العدو المحاصرة وما زال القتال مستمرًا حتى ساعة هذا البيان.

بيان رقم 28 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، انتهت معركة المدرعات التي دارت في القطاع الأوسط من سيناء ليلة أمس بتدمير مدرعات العدو المحاصرة تدميرًا تامًا، وبلغ ما فقده العدو خلال هذه المعركة الليلية والتي انتهت منذ قليل 25 دبابة وعربة مجنزرة.

بيان رقم 29 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، قامت قواتنا الجوية مساء أمس بتوجيه ضربة جوية ضد القوات العسكرية الإسرائيلية بمنطقة أبو رديس على ساحل البحر الأحمر ومنطقة بالوظة على ساحل البحر الأبيض فكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.

ونتيجة لذلك حاول العدو صباح اليوم قصف بعض مطاراتنا في مناطق شمال الدلتا وبور سعيد والقناة فتصدت له مقاتلاتنا وأسقطت له 4 طائرات من طراز فانتوم وميراج واضطرت باقي طائراته إلى التخلص من حمولتها من القنابل والفرار فسقط جزء منها على بعض القرى القريبة، مما أحدث بالمواطنين بعض الخسائر وقد تصدت وسائل دفاعنا الجوي إلى طائرات العدو العائدة وفاجأتها بتخطيط جديد وأسقطت منها 5 طائرات أخرى وبذا يصبح إجمالي عدد الطائرات التي فقدها العدو صباح اليوم على الجبهة المصرية في خلال نصف ساعة 9 طائرات ولم تحدث أي خسائر بقواتنا.

بيان رقم 30 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، نجحت قواتنا الجوية ووسائل دفاعنا الجوي اليوم في تكبيد العدو الصهيوني خسائر كبيرة في الطيران والمعدات.

فعندما حاول طيران العدو الإغارة على مطار المنصورة صباح اليوم تصدت له مقاتلاتنا وأسقطت له 4 طائرات ولما حاول العدو اختراق مجالنا الجوي في اتجاه مجال الدلتا ظهر اليوم بتشكيل من 6 طائرات فانتوم اعترضته طائراتنا المقاتلة واشتبكت معه وأسقطت الطائرات الست بحمولتها من الذخيرة قبل أن تصل إلى أهدافها.

وفوق منطقة سدر على خليج السويس دارت معركة جوية أخرى عندما اعترضت طائراتنا المقاتلة تشكيلات من طائرات العدو وأسقطت إحداها، وفي القطاع الأوسط قامت قاذفاتنا المقاتلة تحميها المقاتلات بقصف تجمعات العدو في مواجهة قواتنا ودمرت له 20 دبابة ومدفع ذ/ ح وعلى طول الجبهة اشتبكت وسائل دفاعنا الجوي مع طائرات العدو التي حاولت الإغارة على قواتنا وأسقطت له 12 طائرة.

وبذلك يصبح إجمالي خسائر العدو من الطائرات على الجبهة المصرية اليوم، وحتى وقت إعداد هذا البيان 23 طائرة وقد أصيبت لنا في هذه المعارك 6 طائرات وتمكن 4 من طيارينا من القفز بالمظلة سالمين.

بيان رقم 31 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، قام تشكيل من طائراتنا ليلة أمس بالهجوم على مراكز قيادة العدو في أم مرجم والطاسة على المحور الأوسط بسيناء وقصفها بالصواريخ فأشعل بها النيران ودمر للعدو محطتي رادار.

وعلى الساحل الشرقي لخليج السويس رصدت قواتنا البحرية ثلاث من لنشات الصواريخ البحرية المعادية ترافقها مجموعة من قوارب الكوماندوز، فقامت مدفعيتنا بقذفها ودمرت أحد اللنشات وبعض القوارب وقد طارد تشكيل بحري من قواتنا البحرية باقي القطع البحرية المعادية أثناء انسحابها إلى ميناء رأس سدر وقصفها بالصواريخ وبالمدفعية البحرية فدمر اللنشين الباقيين وباقي القوارب ـ وشوهدت النيران مشتعلة بمنشآت الميناء.

وقد قام بعض المواطنين بأسر اثنين من طياري العدو ممن أسقطت طائراتهم في معارك الأمس وقاموا بتسليمها إلى القوات المسلحة.

بيان رقم 32 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، تمت في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم معركة بين أحد تشكيلاتنا البرية تعاونه قاذفاتنا المقاتلة وتشكيل ميكانيكي معادي مدعم بالدبابات وقد دارت المعركة في القطاع الأوسط من الجبهة وأسفرت عن تدمير ثلاثة عشر دبابة معادية وتسعة عشر عربة مدرعة وحوالي مائتي فرد ما بين قتيل وجريح، كما استولت قواتنا على دبابتين من طراز باتون وأسرت طاقميها، وقد عادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة.

بيان رقم 33 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم، حاول العدو الجوي خلال اليوم القيام بعدة غارات جوية ضد منطقة بورسعيد وعلى قواتنا البرية في القطاع الأوسط من الجبهة وقد تصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت 7 طائرات فوق منطقة بورسعيد و8 طائرات فوق القطاع الأوسط منها 3 هليكوبتر، وبذا يكون إجمالي ما خسره العدو من الطائرات على الجبهة المصرية اليوم 15 طائرة حتى ساعة إعداد هذا البيان.