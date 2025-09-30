أسامة كمال: الحرب قد تشتعل في أي لحظة و"خطة ترامب" لا تلبي طموحات الفلسطينيين

حذر الإعلامي أسامة كمال من خطورة التطورات الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تحركًا فوريًا دون تأخير.

وقال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "المهم أن نبدأ اليوم لا غدًا، لأن الحرب قد تشتعل في أي لحظة"، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو نتيجة مباشرة لفشل سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على الدعم الأمريكي في محاولة لتجاوز موجة الغضب الدولي والاعترافات المتصاعدة بدولة فلسطين.

وأضاف كمال أن المشهد الحالي يعكس سيناريو أمر واقع يمنح إسرائيل مظهرًا شكليًا للانتصار، ويمنح في المقابل حركة حماس مكاسب سياسية محدودة، معتبرًا أن الحلول الدبلوماسية المطروحة حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، بل وتعكس حالة فشل سياسي داخل إسرائيل نفسها، وهو ما تجلّى في الانتقادات الحادة التي وُجهت لنتنياهو من قبل قادة اليمين المتطرف بعد قبوله بالخطة الأمريكية.

وأشار كمال إلى أن نتنياهو تراجع عن كثير من مواقفه المعلنة، وكان أبرزها اعتذاره لقطر بعد سلسلة من التهديدات التي لم ينفذها، لافتًا إلى أن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات العامة المصرية أبلغا قيادة حماس بتفاصيل الخطة الأمريكية، وأن الحركة وعدت بالرد خلال أيام.