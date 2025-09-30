أسطول الصمود المتجه لغزة: إيطاليا تحولت إلى أداة بيد إسرائيل

اتهم منظمو "أسطول الصمود" لفك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الحكومة الإيطالية بالعمل «كأداة بيد إسرائيل» بعد أن أبلغتهم وزارة الخارجية الإيطالية بأن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة إلى الشاطئ.

وقال متحدثون باسم الأسطول في بيان صادر إلى وسائل الإعلام: الخارجية الإيطالية أبلغتنا أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة للشاطئ".

وأضاف: ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة" و"إيطاليا تتصرف كأداة بيد إسرائيل بدلا من حماية المتطوعين".

وأكد المنظمون على تصميم المشاركين، قائلين: المشاركون على علم كامل بالمخاطر ولن يتراجعوا عن كسر الحصار".