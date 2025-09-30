قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة

محمد على

نشرت وسائل إعلام عبرية ما قالت إنه استعدادات في القوات البحرية للاحتلال لمحاصرة والهجوم على أسطول الصمود العالمي لدعم غزة المنكوبة والتي يمارس ضدها إبادة جماعية مرعبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن أسطول الصمود المؤيد للفلسطينيين على بُعد نحو 150 ميلًا من قطاع غزة الآن، ما يعني أن أكثر من 50 سفينة ضمن الأسطول دخلت مرمى نيران إسرائيل.

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن البحرية الإسرائيلية، تواصل استعداداتها للسيطرة على السفن التابعة للأسطول. 

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أسطول الصمود سيصل خلال 4 أيام إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستعد لذلك.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات بحرية خاصة من الجيش الإسرائيلي أجرت تدريبات للسيطرة على سفن أسطول الصمود، في عرض البحر.

واصل أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة رحلته، حسب خدمة تتبع السفن مارين ترافيك.

أظهرت المنصة أن قوارب أسطول الصمود العالمي، التي تم تنشيط أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، تتحرك ببطء بسبب الرياح القوية. 

واضطرت القافلة إلى إيقاف رحلتها خلال الأيام الماضية بسبب الرياح القوية ومشكلات تنظيمية، لكن الأحوال الجوية تحسنت، وعاد الأسطول للتحرك. 

