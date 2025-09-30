الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة

نشرت وسائل إعلام عبرية ما قالت إنه استعدادات في القوات البحرية للاحتلال لمحاصرة والهجوم على أسطول الصمود العالمي لدعم غزة المنكوبة والتي يمارس ضدها إبادة جماعية مرعبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن أسطول الصمود المؤيد للفلسطينيين على بُعد نحو 150 ميلًا من قطاع غزة الآن، ما يعني أن أكثر من 50 سفينة ضمن الأسطول دخلت مرمى نيران إسرائيل.

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن البحرية الإسرائيلية، تواصل استعداداتها للسيطرة على السفن التابعة للأسطول.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أسطول الصمود سيصل خلال 4 أيام إلى غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستعد لذلك.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات بحرية خاصة من الجيش الإسرائيلي أجرت تدريبات للسيطرة على سفن أسطول الصمود، في عرض البحر.

واصل أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة رحلته، حسب خدمة تتبع السفن مارين ترافيك.

أظهرت المنصة أن قوارب أسطول الصمود العالمي، التي تم تنشيط أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، تتحرك ببطء بسبب الرياح القوية.

واضطرت القافلة إلى إيقاف رحلتها خلال الأيام الماضية بسبب الرياح القوية ومشكلات تنظيمية، لكن الأحوال الجوية تحسنت، وعاد الأسطول للتحرك.