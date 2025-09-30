رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم اقتراحا بحظر واردات الغاز المسال من روسيا

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا في ظل استمرار حربها مع أوكرانيا الدولة المجاورة لها.



واندلعت الحرب بين الطرفين في فبراير 2022 بتدخل روسي في إطار ما يسمي وقتها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ودعت أورسولا فون دير لاين إلى حظر واردات الغاز المسال من روسيا ضمن حزمة العقوبات الجديدة.

وأضافت دير لاين ندرس إنشاء قرض تعويضات لأوكرانيا يعتمد على الأصول الروسية المجمدة.

وأكدت على ضرورة أن نرد بقوة على توغل المسيرات الروسية داخل حدود الدول الأوروبية في الاتحاد كمثل ما حدث خلال الأيام الماضية.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد أحرز تقدما في مختلف المجالات بشأن أوكرانيا.