استفزازي| روسيا تحذر من مخطط أوكراني ضد بولندا.. وتكشف تفاصيله

كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن مخطط جديد يسعى له النظام الأوكراني لضرب العلاقات بين موسكو وجيرانها، وذلك بعد استفزازاتها بطائرات مسيرة في بولندا ورومانيا، على حد تعبيرها.

وقالت استخبارات موسكو، في بيان لها، نقله الإعلام الروسي: “تواصل كييف محاولاتها لجر دول الناتو إلى مواجهة مسلحة مع روسيا”.

وأضافت روسيا: “استفزاز كييف الجديد يتضمن نشر مجموعة تخريب واستطلاع في بولندا يُزعم أنها تابعة للقوات الخاصة الروسية والبيلاروسية”.

وتابعت: "تخطط كييف في استفزازها الجديد لنشر مسلحين من فيلق "حرية روسيا" وفوج "كالينوفسكي" البيلاروسي للقتال مع القوات الأوكرانية".

واستطردت الاستخبارات الخارجية الروسية قائلة: "بعد "تحييد" مجموعة التخريب والاستطلاع ستوجه عناصرها اتهامات لروسيا وبيلاروسيا بمحاولة زعزعة استقرار الوضع في بولندا".

وأكملت: “كييف تعد بالتعاون مع الاستخبارات البولندية، سيناريو استفزاز جديد تسعى من خلاله لإثارة أوروبا للرد على روسيا عسكريا”.

وختمت: "في مواجهة هزيمة حتمية، نظام زيلينسكي يُؤجج لـ "حرب كبرى"، حيث سيكون سيناريو الاستفزاز الذي تدبره كييف يتضمن محاكاة هجوم على البنية التحتية الحيوية البولندية بهدف تأجيج السخط الشعبي".