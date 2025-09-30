قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
استفزازي| روسيا تحذر من مخطط أوكراني ضد بولندا.. وتكشف تفاصيله

محمود نوفل

 كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن مخطط جديد يسعى له النظام الأوكراني لضرب العلاقات بين موسكو وجيرانها، وذلك بعد استفزازاتها بطائرات مسيرة في بولندا ورومانيا، على حد تعبيرها.

وقالت استخبارات موسكو، في بيان لها، نقله الإعلام الروسي: “تواصل كييف محاولاتها لجر دول الناتو إلى مواجهة مسلحة مع روسيا”.

وأضافت روسيا: “استفزاز كييف الجديد يتضمن نشر مجموعة تخريب واستطلاع في بولندا يُزعم أنها تابعة للقوات الخاصة الروسية والبيلاروسية”.

وتابعت: "تخطط كييف في استفزازها الجديد لنشر مسلحين من فيلق "حرية روسيا" وفوج "كالينوفسكي" البيلاروسي للقتال مع القوات الأوكرانية".

واستطردت الاستخبارات الخارجية الروسية قائلة: "بعد "تحييد" مجموعة التخريب والاستطلاع ستوجه عناصرها اتهامات لروسيا وبيلاروسيا بمحاولة زعزعة استقرار الوضع في بولندا".

وأكملت: “كييف تعد بالتعاون مع الاستخبارات البولندية، سيناريو استفزاز جديد تسعى من خلاله لإثارة أوروبا للرد على روسيا عسكريا”.

وختمت: "في مواجهة هزيمة حتمية، نظام زيلينسكي يُؤجج لـ "حرب كبرى"، حيث سيكون سيناريو الاستفزاز الذي تدبره كييف يتضمن محاكاة هجوم على البنية التحتية الحيوية البولندية بهدف تأجيج السخط الشعبي".

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة ارشيفية

قطاع السياحة والضيافة يساهم بـ1.4 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية المدخرات ومجابهة المخاطر المستقبلية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

