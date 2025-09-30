قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الطقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يلطف أجواء القاهرة الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل

حطام طائرة مسيرة
حطام طائرة مسيرة
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق روسية، بينها 26 مسيرة في مقاطعة فورونيج و25 مسيرة في مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق ؛ صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لدعم جهودها في التصدي للروس.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة بيع صواريخ توماهوك للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

كما ذكر دي فانس في برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بهذه الصفقة.

وقال فانس "إننا بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات من الأوروبيين".

يبلغ مدى صواريخ توماهوك 2500 كيلومتر (1550 ميلاً)، وستكون بمثابة أصل قوي في ترسانة أوكرانيا في مواجهتها للهجمات الروسية المنتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

ومن المؤكد أن روسيا ستنظر إلى مثل هذا التسليح  على أنه تصعيد في حربها في أوكرانيا.

