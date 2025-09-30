روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق روسية، بينها 26 مسيرة في مقاطعة فورونيج و25 مسيرة في مقاطعة بيلغورود.

وفي وقت سابق ؛ صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لدعم جهودها في التصدي للروس.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة بيع صواريخ توماهوك للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

كما ذكر دي فانس في برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بهذه الصفقة.

وقال فانس "إننا بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات من الأوروبيين".

يبلغ مدى صواريخ توماهوك 2500 كيلومتر (1550 ميلاً)، وستكون بمثابة أصل قوي في ترسانة أوكرانيا في مواجهتها للهجمات الروسية المنتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

ومن المؤكد أن روسيا ستنظر إلى مثل هذا التسليح على أنه تصعيد في حربها في أوكرانيا.