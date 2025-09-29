ميدفيديف: على روسيا توخي الحذر من مخاطر اندلاع حرب مع أوروبا وإن كانت "غير محتملة"

استبعد نائب أمين مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم /الإثنين/ مسألة اندلاع حرب بين روسيا وأوروبا، مشددًا على أن ذلك لا يمنع روسيا من أن تبقى حذرة.



وقال ميدفيديف - في منشور بثته عبر قناته على تطبيق /تليجرام/- إنه بالرغم من كون الحرب بين روسيا وأوروبا غير محتملة، إلا أن موسكو يجب أن تكون حذرة، مُضيفًا أن "احتمالية حدوث حدث مميت مثل ذلك أمر مرجح دائمًا لذا، أوصى بأن نكون على أهبة الاستعداد".



وأضاف: "أن هذا النزاع محفوف بالمخاطر الحقيقية لتصعيد النزاع إلى حرب يُستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.