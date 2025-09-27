طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود لليوم الثاني على التوالي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود المتجه نحو غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت صحيفة يني شفق التركية، بأن أسطول الصمود العالمي، والذي انطلق لإنهاء قمع إسرائيل في غزة وكسر الحصار، يومه الخامس عشر في البحر.

وأضافت يني شفق، أن أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق نحو البحر الأبيض المتوسط ​​لكسر الحصار عن غزة، يمر بمنعطف حرج.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الجمعة عن أن بلاده قررت إرسال سفينة حربية لدعم ومساندة "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، وذلك عقب تعرضه لهجوم أثار موجة واسعة من الجدل الدولي.

وأكد سانشيز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه الخطوة تعكس التزام مدريد بحماية القوافل الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.