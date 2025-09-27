صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة

كشفت صحف الاحتلال، أن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

تتضمن مبادرة ترامب، الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء الأحياء أو القتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وتشمل الصفقة الإفراج عن مئات الأسرى المحكومين بالمؤبد أو بأحكام طويلة، إذ يُحتجز في السجون الإسرائيلية نحو 1,407 أسرى فلسطينيين، إلى جانب 2,500 موقوف لم تُستكمل محاكمتهم، و2,300 معتقل من غزة، وتطالب حماس بالإفراج عن عدد كبير منهم.

وأوضحت المصادر أنّ التفاهمات تنص على تخلّي الحكومة الإسرائيلية عن خطط ضم الأراضي أو تهجير سكان غزة، مع إبعاد حماس عن الحكم في القطاع، من دون أن يتحقق هدف القضاء الكامل على الحركة الذي يطرحه اليمين الإسرائيلي.

وأشارت تقارير إلى أنّ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قاد جولة وساطة جديدة عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة في التاسع من سبتمبر، بعد أن تزايدت المخاوف الأمريكية من استمرار الحرب وتأثيرها على استقرار المنطقة وحلفاء واشنطن.

وتعمل الولايات المتحدة على خطة لإعادة إعمار غزة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على أن تتولى دول عربية تمويلها وتوفير دعم أمني لها.