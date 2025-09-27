بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية

أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليًّا، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وترى الدول أن تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز القدرة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة أمر لازم وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الخاصة بها.

وافقت كل من فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والدنمارك، وأيرلندا، وأيسلندا، وإسبانيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وسويسرا، واليابان، على الانضمام إلى التحالف الجديد.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن مساهمة قدرها 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية أن “التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية” تأسس كرد فعل على أزمة مالية وصفت بأنها طارئة وغير مسبوقة تواجهها السلطة.