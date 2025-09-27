قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية

علم فلسطين
علم فلسطين
محمد على

أعلنت 12 دولة عن تشكيل تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليًّا، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وترى الدول أن تشكيل تحالف الطوارئ لتعزيز القدرة المالية للسلطة الفلسطينية للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة أمر لازم وذلك في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الخاصة بها.

وافقت كل من فرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والدنمارك، وأيرلندا، وأيسلندا، وإسبانيا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وسويسرا، واليابان، على الانضمام إلى التحالف الجديد.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن مساهمة قدرها 90 مليون دولار، بحسب ما نقل في وسائل إعلام رسمية.


وأفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقت سابق، بأن الدول المانحة وعدت بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار لتمويل السلطة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية أن “التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية” تأسس كرد فعل على أزمة مالية وصفت بأنها طارئة وغير مسبوقة تواجهها السلطة.

12 دولة السلطة الفلسطينية الاسرائيلية الانتهاكات الاسرائيلية غزة الضفة الغربية وقطاع غزة

