حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا

استعرض حلف شمال الأطلسي، قوته في بحر الشمال خلال الأيام الماضية في عرض عسكري، في حين زعمت روسيا أنها اختبرت دفاعات التحالف على جناحها الشرقي.

واصطفت مقاتلات إف-18 على متن أكبر حاملة طائرات في العالم، محاطة بـ20 سفينة ونحو 10 آلاف عسكري من 13 دولة.

وقامت مدمرات أمريكية وفرقاطات فرنسية ودنماركية بمرافقة السفينة الحربية العملاقة جيرالد فورد كجزء من مناورات نبتون سترايك 25-3 التي ينظمها حلف شمال الأطلسي.

وحلقت طائرات إف-35 وإف-18 في تشكيل ماسي خلف طائرة إي-2 هوك آي، في استعراض لقدراتها واختبار تنسيقها في وقت من التوتر الشديد مع موسكو.

وفي 21 سبتمبر، وقبل يوم واحد من التدريبات، حلقت طائرة استطلاع روسية ثلاث مرات فوق الفرقاطة الألمانية هامبورج على "ارتفاع منخفض جدا" في بحر البلطيق، وفقًا لوزارة الدفاع الألمانية.

وقال متحدث باسم الوزارة "نعتبر هذا السلوك غير مهني وغير متعاون".

وبدأت مناورات حلف شمال الأطلسي في نفس اليوم الذي حلقت فيه "ثلاث أو أربع طائرات بدون طيار كبيرة" فوق مطار كوبنهاجن على بعد مئات الكيلومترات، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية.

وحذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن ، من أن هذه "الهجمات" قد تتزايد.

وشاركت فرنسا في مناورات "نبتون سترايك" بفرقاطتها "بريتاني"، القادرة على تنفيذ مهام مضادة للغواصات والحرب المضادة للطائرات.

وأوضح الكابتن نيكولاس سيمون، قائد الفرقاطة، أن المناورة "تجمع 13 دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر ثلاثة بحار مختلفة، مضيفا أنها وسيلة لدمج جميع قوات الناتو والتدريب على تمارين رفيعة المستوى".