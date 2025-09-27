القدس تحت النار.. الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل الشهيد مثنى عمرو

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد مثنى عمرو في بلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وفرضت طوقًا عسكريًا على المنطقة، وأغلقت الطرق الرئيسية، وحاصرت منزل الشهيد، الذي صدر قرار بهدمه يوم الاثنين الماضي، قبل أن تقوم بإخلاء قسري لسكان بعض المباني المحيطة.

وبدأ الجنود بأعمال حفر جدران المنزل قبل أن يتم تفجيره بالكامل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وكان الشهيدان مثنى عمرو ومحمد طه قد ارتقيا برصاص الاحتلال في مدينة القدس بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار في التاسع من سبتمبر الجاري.