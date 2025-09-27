إيران تستدعي سفراءها في 3 دول أوروبية للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء سفراء طهران في 3 دول أوروبية هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى طهران للتشاور بحسب ماذكرت قناة العالم الإيرانية .

وفي سياق أخر؛ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بان رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ردد خطابه الفاشي أمام مقاعد شبه فارغة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكتب بقائي يوم الجمعة في مدونة على منصة (X): اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما كان نتنياهو، مجرم الحرب المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يردد خطابه الفاشي أمام مقاعد شبه فارغة، كانت صور أطفال إيرانيين أبرياء (استشهدوا في العدوان الصهيوني الاخير على ايران) هي الممثلة لـ "الشعب الإيراني".

واضاف: "هؤلاء شهود كشفوا الوجه الحقيقي لمجرم يتباهى بجرائمه بلا خجل أمام العالم".

وقال: "في الحقيقة، كيف يُمكن لمجرم حرب مطلوب أن يقف على أرقى منبر في العالم، وينظر في عيون المجتمع الدولي، وينفذ حملته لنشر الأكاذيب والخداع لتبرير الإبادة الجماعية والعدوان وإثارة الحروب؟"