سرية ..وكالة الطاقة الذرية تعلن إستئناف عمليات التفتيش في إيران



أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إستئناف عمليات التفتيش في إيران هذا الأسبوع ، مؤكدة أنها سرية ولا يمكن تأكيد مواقعها.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) أقرت بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة انقلبت على الاتفاق النووي، بينما أوروبا قامت بدفنه".

وأوضح عراقجي، أن طهران قدمت عدة مقترحات؛ لتفادي أزمة جديدة، مؤكدا أن إيران ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب واشنطن منه، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية رفضت مبادرة الصين وروسيا لتمديد رفع العقوبات.

وشدد الوزير الإيراني، على أن إعادة فرض العقوبات؛ ستكون غير قانونية وغير أخلاقية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى رفضها رسمياً.

وأضاف أن اختيار فرنسا وألمانيا وبريطانيا طريق المواجهة بدلاً من الحوار؛ سيضر بالشعب الإيراني والأمن الجماعي، محذراً من أن أمريكا والدول الأوروبية ستتحمل "عواقب وخيمة" جراء هذه الخطوة.