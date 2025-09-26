طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار

أ ش أ

وقعت إيران وروسيا، اليوم الجمعة، اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء أربع محطات طاقة نووية جديدة في إيران.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن إيران وروسيا ناقشتا إمكانية بناء محطات طاقة نووية أكبر من محطة بوشهر الحالية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وفي أعقاب المحادثات، وقعت شركة "إيران هرمز" الإيرانية وشركة "روس آتوم" الروسية اتفاقية لبناء أربع محطات طاقة نووية متطورة من الجيل الثالث في مدينة سريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران، بقيمة 25 مليار دولار.

وأشاد كمالواندي بالتعاون الروسي مع إيران في بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، مؤكدا أن المحطة تفي بالمعايير الدولية بالكامل.

جاءت تصريحات كمالواندي على هامش فعاليات معرض "أتوم إكسبو 2025" في موسكو، ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الذرية العالمي الذي تنظمه روسيا، بحضور وفد إيراني برئاسة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.