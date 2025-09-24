قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تمنع الوكالة الدولية من الوصول إلى اليورانيوم المخصب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عمليات التفتيش استؤنفت في المنشآت النووية الإيرانية لكن طهران لم تمنحنا حق الوصول إلى اليورانيوم المخصب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران خرقت جميع التزاماتها النووية، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن أمام طهران خيارين لا ثالث لهما: إما التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مواجهة عودة العقوبات.

وأضاف ماكرون أن فرنسا قدمت مقترحات عملية لمعالجة الملفات الدولية المرتبطة بأوكرانيا والشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً ضرورة احتواء مخاطر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية.

وكشف أنه سيعقد لقاء مع الرئيس الإيراني يوم الأربعاء لبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة النووية.

وأكد الرئيس ماكرون أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب سيادة الشعب اللبناني، مشيداً بقرار تمديد مهمة بعثة "اليونيفيل" في لبنان.


 

الطاقة الذرية إيران النووي المنشآت النووية اليورانيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد