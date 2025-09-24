إيران تمنع الوكالة الدولية من الوصول إلى اليورانيوم المخصب

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عمليات التفتيش استؤنفت في المنشآت النووية الإيرانية لكن طهران لم تمنحنا حق الوصول إلى اليورانيوم المخصب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران خرقت جميع التزاماتها النووية، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن أمام طهران خيارين لا ثالث لهما: إما التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مواجهة عودة العقوبات.

وأضاف ماكرون أن فرنسا قدمت مقترحات عملية لمعالجة الملفات الدولية المرتبطة بأوكرانيا والشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً ضرورة احتواء مخاطر انتشار الأسلحة النووية والكيماوية.

وكشف أنه سيعقد لقاء مع الرئيس الإيراني يوم الأربعاء لبحث سبل التوصل إلى حل للأزمة النووية.

وأكد الرئيس ماكرون أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب سيادة الشعب اللبناني، مشيداً بقرار تمديد مهمة بعثة "اليونيفيل" في لبنان.



