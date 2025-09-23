قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر إبراهيم يحرز هدف الأهلي الثالث في شباك حرس الحدود
أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي والتنمية في مؤتمر موسع بـ الأمم المتحدة
بخطاب مرتجل .. ترامب يهاجم دول العالم والأمم المتحدة
الأهلي يحاول والحرس يترقب والتعادل الإيجابي سيد اللقاء بعد مرور 70 دقيقة
أمام الأمم المتحدة.. ترامب: الرسوم الجمركية أداة لحماية السيادة وضمان عدالة التجارة
المدير المتهم بالتحر.ش بطالبة.. استهدف فتيات لديهن مشاكل وخلافات أسرية
تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟
تحته مطعم شهير.. قرار عاجل بشأن عقار في الدقي
تحرك سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام
تريزيجيه يعيد تقدم الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء
أخبار العالم

ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام

ترامب
ترامب
محمود عبد القادر

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها "أول راع للإرهاب في العالم"، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف".

وكشف ترامب أنه سبق وأن عرض على المرشد الأعلى الإيراني، التعاون، إلا أنه "رد بالتهديد"، مضيفًا أن "ما من دولة في العالم، غير الولايات المتحدة، كان بمقدورها تدمير منشآت إيران النووية، لكننا فضلنا الحلول الدبلوماسية".

وفي الملف الفلسطيني، شدد ترامب على أن إدارته تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، لكنه اتهم حركة حماس برفض "جميع العروض بشكل متكرر"، وقال: "يجب ألا نستسلم لمطالب حماس، وعليها الإفراج عن جميع الرهائن فورًا".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "نجحت في إعادة معظم الرهائن المحتجزين في غزة"، مؤكدًا سعيه لإعادة "من تبقى منهم جميعًا، ودفعة واحدة".

ودعا ترامب إلى "إنهاء الحرب في غزة والتفاوض على سلام شامل، يشمل إعادة الرهائن وإنهاء معاناة المدنيين من الجانبين".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أسلحة نووية المرشد الأعلى الإيراني الولايات المتحدة تدمير منشآت إيران النووية وقف لإطلاق النار في غزة حركة حماس

