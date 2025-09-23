ترامب: إيران راع رئيسي للإرهاب.. وحماس ترفض السلام

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها "أول راع للإرهاب في العالم"، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف".

وكشف ترامب أنه سبق وأن عرض على المرشد الأعلى الإيراني، التعاون، إلا أنه "رد بالتهديد"، مضيفًا أن "ما من دولة في العالم، غير الولايات المتحدة، كان بمقدورها تدمير منشآت إيران النووية، لكننا فضلنا الحلول الدبلوماسية".

وفي الملف الفلسطيني، شدد ترامب على أن إدارته تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، لكنه اتهم حركة حماس برفض "جميع العروض بشكل متكرر"، وقال: "يجب ألا نستسلم لمطالب حماس، وعليها الإفراج عن جميع الرهائن فورًا".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "نجحت في إعادة معظم الرهائن المحتجزين في غزة"، مؤكدًا سعيه لإعادة "من تبقى منهم جميعًا، ودفعة واحدة".

ودعا ترامب إلى "إنهاء الحرب في غزة والتفاوض على سلام شامل، يشمل إعادة الرهائن وإنهاء معاناة المدنيين من الجانبين".