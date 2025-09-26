رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرارا تقدمت به روسيا والصين لتمديد العمل بالقرار رقم 2231 الخاص برفع العقوبات عن إيران، ما اعتُبر إخفاقًا في آخر محاولة لتأجيل إعادة فرض القيود على طهران.

مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران

لم يحقق المشروع الروسي الصيني العدد الكافي من الأصوات المطلوبة لاعتماده، إذ أيّدته كل من روسيا والصين وباكستان والجزائر، في حين عارضته تسع دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

دول امتنعت عن التصويت لتمديد رفع العقوبات عن إيران

أما كوريا الجنوبية وغيانا فقد اختارتا الامتناع عن التصويت. ويشترط لاعتماد أي مشروع قرار في مجلس الأمن الحصول على تأييد تسعة أعضاء على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).