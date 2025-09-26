قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن روسيا والصين طالبتا مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ذلك أم لا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "ربما نكون قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ومن التوصل إلى السلام، وقد حان الوقت لوقف حرب غزة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أنهت 7 حروب وتعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة.

تابع: "لديَّ التزام لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسبب عدد القتلى في صفوف الجنود، ووجدنا أن عدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا، مضيفًا: "حرب أوكرانيا عار علينا".

استطرد: "الوضع بين إسرائيل وغزة معقد والحرب قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهاءها الآن، كما نريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن".

وتحدث الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر عن تطبيق "تيك توك" قائلًا: "نجحنا في إنجاز صفقة تيك توك، لافتًا إلى أن قيمة صفقة "تيك توك" تصل لـ 14 مليار دولار، وأن الرئيس الصيني (شي جين بينج وافق عليها.

