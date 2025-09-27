قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
أخبار العالم

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ

رفض مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، مشروع قرار لتمديد تخفيف العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر؛ بموجب الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. 
ولا تزال آلية "إعادة فرض" العقوبات سارية، وسيُعاد فرض العقوبات على طهران يوم /الأحد/؛ بعد انتهاء العمل بالاتفاق النووي. وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.


وعقد مجلس الأمن الساعة، الثالثة مساءً (بتوقيت نيويورك)؛ للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الصين وروسيا؛ لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والقرار 2231 (2015) الصادر في 20 يوليو 2015، والذي أيدها، لمدة ستة أشهر، حتى 18 أبريل 2026.

وقدمت الصين وروسيا مشروع القرار الذي حصل على أربعة أصوات مؤيدة، وتسعة أصوات معارضة، وامتناع دولتين عن التصويت.
وسعى النص إلى تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لمدة ستة أشهر حتى أبريل المقبل، بالإضافة إلى قرار المجلس 2231 (2015) الذي أيده، كما شجع على استمرار التواصل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).


ويعني الرفض أنه ستجري إعادة فرض العقوبات التي جرى رفعها بموجب الاتفاق اعتباراً من مساء اليوم السبت .


يأتي هذا التطور بعد شهر من إخطار ثلاث دول أوروبية موقعة على الاتفاق - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - للمجلس بما وصفوه بأنه "عدم أداء كبير" من جانب إيران وانتهاكات؛ مما أدى إلى تفعيل ما يسمى بـ "آلية العودة التلقائية". 


من جانبه، أعرب ممثل الصين عن أسفه العميق لعدم اعتماد القرار، داعيا إلى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.. وقال: "يمكن أن يؤدي الانهيار في القضية النووية الإيرانية إلى أزمة أمنية إقليمية جديدة؛ تتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".


وفي المقابل، أرجعت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، سبب تصويت المملكة المتحدة بالرفض، قائلة: "إن تصرفات إيران، تعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على تأكيد أن برنامج إيران النووي سلمي".. مضيفا: "من بين الخطوات التي اتخذتها إيران، تراكم مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب؛ يفتقر إلى أي مبرر مدني موثوق به؛ وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لدولة ليس لديها برنامج للأسلحة النووية".
في حين، أعربت نائبة الممثل الأمريكي دوروثي شيا عن سعادتها لرفض المجلس مشروع القرار.. وقالت إنه "يخفف أي مساءلة لإيران عن استمرار عدم التزامها".


وخاطب نائب الممثل الدائم لروسيا ديمتري بوليانسكي، الدول التي رفضت مشروع القرار.. وقال: "الآن، من المؤكد أنه لم تعد هناك أي أوهام، لقد أظهرت هذه الدول بشكل قاطع أن جميع تأكيداتها بشأن تركيزها على التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني طوال هذه السنوات، كانت مجرد ضجيج".

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: فرحانة لزواج ايناس الدغيدي ورانيا يوسف وحزينة على استقاله أشرف زكي

إيهاب فهمي

إيهاب فهمي لــ صدى البلد: لم أحسم قرار مشاركتي في رمضان 2026

البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك بمشاركة عارفة عبد الرسول

الإعلان عن البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

