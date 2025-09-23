وزير الخارجية الإيراني يجرى مباحثات في نيويورك مع الترويكا الأوروبية

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عقد محادثات مهمة في نيويورك مع نظرائه من دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا)، وذلك بحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن اللقاء تناول استعراض مجمل التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث ناقش الطرفان محادثات الأشهر الماضية الهادفة إلى التوصل لحلول دبلوماسية تمنع التصعيد وتعيد إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد طرح عدد من الأفكار والمقترحات لمواصلة المسار الدبلوماسي، مع التأكيد على أهمية استمرار المشاورات مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

وشدد عراقجي خلال اللقاء على ضرورة أن تتخذ الدول الأوروبية خطوات "متقابلة ومسؤولة" لإعادة بناء الثقة، محذرًا من أن الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية تمثل "نقطة مظلمة" في نظام عدم الانتشار النووي.

وأكد الجانبان في ختام المحادثات التزامهم بمواصلة التواصل الدبلوماسي وتكثيف الجهود لمنع المزيد من التوترات في المنطقة.