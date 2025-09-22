قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجيت وغزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توم براك: حزب الله عدو مثل إيران.. وقطع التمويل هو السلاح الوحيد ضده

المبعوث الأمريكي لسوريا
المبعوث الأمريكي لسوريا
قسم الخارجي

قال توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص، إن استمرار الضربات الإسرائيلية في المنطقة يعزز رواية حزب الله بأنه يقف لحماية اللبنانيين من تهديد إسرائيلي، مشيراً إلى أن “إسرائيل تهاجم الجميع، من سوريا إلى لبنان وتونس… ومع استمرار هذه الهجمات، تتعزز رواية حزب الله”. 

وأضاف براك أن إسرائيل “تحتل خمس نقاط ولن تنسحب منها، وفي المقابل يعيد حزب الله بناء قوته”.

وتحدث براك في مقابلة مع برنامج «الحقيقة مع هادلي غامبل» على قناة سكاي نيوز عربية عن مسؤولية نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن القرار يجب أن يصدر عن الحكومة اللبنانية نفسها. وقال: «المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية. هذا ليس دورنا». 

وأوضح أن بعض الأطراف يتوقعون من واشنطن أن تتصرف بمثل إجراءات سابقة تاريخية، «ويريدون من الرئيس أن يرسل قوات المارينز لحل كل شيء. هذا لن يحدث».

وعند سؤاله عن الجهة القادرة على تنفيذ نزع السلاح ميدانياً، اعتبر براك أن «الجيش هو القوة الوحيدة المتاحة على الأرض»، واصفاً إياه بأنه «جيش جيد بنوايا حسنة لكنه يفتقر إلى التجهيز الكافي». 

وأكد أن الولايات المتحدة لا تنوي تسليح الجيش لمواجهة إسرائيل، ولا لقتال “أبناء الشعب” أي جهة داخلية، مشدداً على أن الحل يكمن في قطع تمويل الحزب: «الحزب يشكل عدواً لنا، تماماً كما إيران، ويجب وقف تمويلها. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف حزب الله».

وختم براك بالقول إن الحلول لا تقوم على الاقتحام أو مصادرة الأسلحة من المدنيين بالقوة، موضحاً: «لن نذهب إلى منازل الشيعة لنطلب منهم تسليم أسلحتهم… أو أن نقول: معذرة، هل يمكننا أخذ الصواريخ والأسلحة من بيوتكم وإلا سنعتقلكم بالقوة؟».

توم براك حزب الله إيران قطع التمويل المبعوث الأمريكي الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

محمد صلاح

سيف زاهر يكشف نجاحات محمد صلاح في موسم 2024/2025

أفشة

شوبير يكشف سبب استبعاد أفشة من مباراة حرس الحدود

شعار الزمالك

الزمالك يعيد تشكيل المكتب التنفيذي ويكلف هشام نصر بتقديم التصور الجديد

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد