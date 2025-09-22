توم براك: حزب الله عدو مثل إيران.. وقطع التمويل هو السلاح الوحيد ضده

قال توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص، إن استمرار الضربات الإسرائيلية في المنطقة يعزز رواية حزب الله بأنه يقف لحماية اللبنانيين من تهديد إسرائيلي، مشيراً إلى أن “إسرائيل تهاجم الجميع، من سوريا إلى لبنان وتونس… ومع استمرار هذه الهجمات، تتعزز رواية حزب الله”.

وأضاف براك أن إسرائيل “تحتل خمس نقاط ولن تنسحب منها، وفي المقابل يعيد حزب الله بناء قوته”.

وتحدث براك في مقابلة مع برنامج «الحقيقة مع هادلي غامبل» على قناة سكاي نيوز عربية عن مسؤولية نزع سلاح حزب الله، مؤكداً أن القرار يجب أن يصدر عن الحكومة اللبنانية نفسها. وقال: «المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية. هذا ليس دورنا».

وأوضح أن بعض الأطراف يتوقعون من واشنطن أن تتصرف بمثل إجراءات سابقة تاريخية، «ويريدون من الرئيس أن يرسل قوات المارينز لحل كل شيء. هذا لن يحدث».

وعند سؤاله عن الجهة القادرة على تنفيذ نزع السلاح ميدانياً، اعتبر براك أن «الجيش هو القوة الوحيدة المتاحة على الأرض»، واصفاً إياه بأنه «جيش جيد بنوايا حسنة لكنه يفتقر إلى التجهيز الكافي».

وأكد أن الولايات المتحدة لا تنوي تسليح الجيش لمواجهة إسرائيل، ولا لقتال “أبناء الشعب” أي جهة داخلية، مشدداً على أن الحل يكمن في قطع تمويل الحزب: «الحزب يشكل عدواً لنا، تماماً كما إيران، ويجب وقف تمويلها. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف حزب الله».

وختم براك بالقول إن الحلول لا تقوم على الاقتحام أو مصادرة الأسلحة من المدنيين بالقوة، موضحاً: «لن نذهب إلى منازل الشيعة لنطلب منهم تسليم أسلحتهم… أو أن نقول: معذرة، هل يمكننا أخذ الصواريخ والأسلحة من بيوتكم وإلا سنعتقلكم بالقوة؟».