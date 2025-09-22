أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة.

وأضاف أبو الغيط، أنه لا ينبغي التقليل من قرارات قمة الدوحة الأخيرة.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعترف عدة دول أخرى رسميًا بدولة فلسطينية في قمة عالمية تعقدها فرنسا والسعودية يوم الإثنين، بعد يوم من اتخاذ أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال هذه الخطوة؛ مما أثار غضب إسرائيل.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطينية مستقلة عام 1988، وسرعان ما اعترفت بها عدة دول، واليوم أقدمت حوالي 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة على ذلك.

ويتمتع الوفد الممثل لدولة فلسطين بصفة “مراقب” في الأمم المتحدة، ولكن دون حق التصويت، وبغض النظر عن عدد الدول التي تعترف باستقلال فلسطين؛ فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث تتمتع واشنطن بحق النقض (الفيتو).

وتتبع البعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم، السلطة الفلسطينية، المعترف بها دوليًا كممثلة للشعب الفلسطيني.

وتمارس السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية بموجب اتفاقيات مع إسرائيل وتصدر جوازات سفر فلسطينية، وتدير نظامي الصحة والتعليم الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تتم ترقية البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في الدول التي تعترف بدولة فلسطينية إلى مستوى السفارات الكامل ولكن من غير المتوقع أن تتمكن الدول من فتح سفارات جديدة كاملة الصلاحيات في الأراضي الفلسطينية.

ولدى حوالي 40 دولة قنصليات أو مكاتب تمثيلية، إما في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، أو في أجزاء من القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967، حيث يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة لهم.