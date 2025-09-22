قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والمجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأزمة في غزة بنيويورك

وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتجارة المجري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتجارة المجري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين، بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتطور المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية مع المجر، والذي يعكس الإرادة السياسية المشتركة لقيادتى البلدين، مشيدا بوتيرة الزيارات المتبادلة خلال العام الجاري، بما في ذلك زيارة الوزير المجري إلى القاهرة في فبراير الماضي، ومؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات.

وثمن الوزير عبد العاطي دعم المجر لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، معربا عن التطلع لمواصلة هذا الدعم، في إطار الشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين. كما استعرض الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لمنع موجات هجرة غير شرعية من سواحلها، وما تتحمله من أعباء نتيجة استضافة أكثر من تسعة ملايين اجنبى على أراضيها.

كما أشاد الوزيران بالتطورات الإيجابية في التعاون الاقتصادي والصناعي، بما في ذلك التعاون المثمر في مجال تصنيع عربات السكك الحديدية. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتعميق التعاون في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاستفادة من الخبرات المجرية في هذا المجال.

تناول الوزير عبد العاطي رؤية مصر للأزمة في غزة مشدداً على رفض أي أفكار من شأنها التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

 وأكد أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف المرافق المدنية. وشدد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

حذر الوزير من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع، مشدداً على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني كسلطة احتلال وللتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق.

مصر والمجر بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وزير التجارة المجري نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

يانج وانج

سيارة صينية تحطم الرقم القياسي لـ بوجاتي بلقب الأسرع في العالم

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف

خطوات سهلة لحماية زجاج السيارة من التلف؟

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك.. قيمتها تفوق الذهب

بالصور

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد