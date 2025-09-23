إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه



أكدت الحكومة الإيرانية، أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ما زال مدفونا تحت الأرض ولا يمكن الوصول إليه.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، أنه تم العثور على مواد نووية إيرانية مخصبة "تحت أنقاض" المنشآت التي تضررت خلال عملية "عام كلافي" في يونيو الماضي.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال عراقجي: إن "جميع موادنا موجودة تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف"، مضيفاً أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تدرس حاليا حالة المواد وإمكانية الوصول إليها من أجل تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

وفي عملية "عام كلافي"، وبعد أن فكرت إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، هاجمت منشأتي أصفهان ونطنز في إيران، وهاجمت الولايات المتحدة منشأة فوردو بست قاذفات من طراز بي-2 ألقت قنابل خارقة للتحصينات.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، أن قرار مجلس الأمن الدولي برفض مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لن يثني إيران عن مسارها، وهناك ثقة في إمكانية تجاوز العراقيل الكبيرة واستكمال المسيرة.

