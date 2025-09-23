قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أمريكا ترفض إصدار تأشيرات للفريق الإعلامي المرافق لرئيس إيران

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحكومة الأمريكية إمتنعت عن اصدار  تأشيرات للفريق الاعلامي المرافق للرئيس الايراني خلال زيارته إلى نيويورك. 

كان  الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة ،  مشيرا إلى أن الكيان الاسرائيلي يقصف غزة يومياً مدعوماً من الدول التي تدعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس الايراني في تصريحات له قبيل توجهه إلى نيويورك: إذا كنا إنسانيين ونسعى للعدالة فيجب أن نتفاهم مع بعضنا البعض من خلال الحوار.

وأضاف بزشكيان: خلال زيارتنا إلى نيويورك سنؤكد على مواقفنا التي تتمثل في السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة.

وختم الرئيس الإيراني تصريحاته قائلا:  الكيان الإسرائيلي ليس الوحيد الذي يحق له حماية أمنه بل يجب الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم.

إيران أمريكا الرئيس الإيراني نيويورك غزة

