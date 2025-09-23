الرئيس الإيراني: الكيان الإسرائيلي ليس صاحب الحق الوحيد في حماية أمنه

أكد الرئيس الأيراني مسعود بزشكيان أنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة ، مشيرا إلى أن الكيان الاسرائيلي يقصف غزة يومياً مدعوماً من الدول التي تدعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس الايراني في تصريحات له قبيل توجهه إلى نيويورك : إذا كنا إنسانيين ونسعى للعدالة فيجب أن نتفاهم مع بعضنا البعض من خلال الحوار.

وأضاف بزشكيان: خلال زيارتنا إلى نيويورك سنؤكد على مواقفنا التي تتمثل في السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة.

وختم الرئيس الإيراني تصريحاته قائلا: الكيان الإسرائيلي ليس الوحيد الذي يحق له حماية أمنه بل يجب الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم.