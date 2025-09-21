الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

يتوجه الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان إلى مدينة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة رسمية أمام المنظمة الدولية صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (مساءً بتوقيت طهران).

وأوضح مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الإيراني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركين في أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة.

وقال سنائي إن برنامج الزيارة سيتضمن لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى جانب اجتماعات مع ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات دولية، بالإضافة إلى لقاء مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الولايات المتحدة.

وتحظى كلمة الرئيس الإيراني بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بالملف النووي الإيراني، وتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة على طهران، الأمر الذي يضع زيارته تحت أنظار المراقبين الدوليين.