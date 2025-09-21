أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي

ردَّ الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على طهران، مؤكدًا أن بلاده "ستتجاوز كل الضغوط المفروضة عليها"، ومشدّدًا على أن "العقول الإيرانية" قادرة على تجاوز العوائق الخارجية.

وقال بازشكيان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني مساء السبت: "إعادة فرض العقوبات لن توقف إرادتنا. إنهم يقطعون الطريق، لكن عقولنا هي التي تفتحه".

وأضاف: "بإمكانهم مهاجمة منشآتنا النووية في نطنز أو فردو، لكنهم لا يدركون أن من بنوها هم بشر، وسنعيد بناءها ما دامت الإرادة موجودة".

جاءت تصريحات الرئيس الإيراني بعد يومين من تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية على طهران، والتي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وجاء القرار بناءً على طلب تقدمت به كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مستخدمة آلية "سناب باك" عقب اتهام طهران بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لبنود الاتفاق.

وبحسب نص القرار، ستدخل العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 أكتوبر المقبل، وتشمل: قيودًا على التجارة، وتجميد الأصول، وحظر سفر، وقيود على أنشطة إيران النووية والصاروخية.

وفي سياق متصل، علق الحرس الثوري الإيراني على التوترات المتصاعدة مع إسرائيل، بعد تقارير تحدثت عن تجارب صاروخية قرب طهران خلال الأسبوع الماضي. وجاء في بيان صادر عن الحرس: "إذا ارتكب العدو أخطاء، فستكون لإيران اليد العليا. سنأخذ زمام المبادرة في ساحة المعركة، وسنرد رداً قاتلاً".

ويعد هذا التصعيد مرحلة جديدة في العلاقة المتوترة بين إيران والدول الغربية.