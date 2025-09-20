إيران تتحدى الغرب: مفاعل نطنز باقٍ وسنبنيه أكبر مما كان

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على محاولات الغرب تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، مؤكدًا أن الضغوط الغربية لن توقف إيران عن تطوير برنامجها النووي.

وقال بزشكيان خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز، لكنهم لم يدركوا أن الأيدي البشرية هي من تبني نطنز وما هو أهم منه، وسيستمرون في بنائه.

وأضاف الرئيس الإيراني تعليقًا على خطوة أوروبا وأمريكا لإعادة تفعيل آلية الزناد أمس: هم حاولوا غلق الطريق، لكن العقل والفكر هما من يفتحان الطريق؛ إما يجدانه أو يصنعانه، ويجب أن نؤمن بهذا.

وأكد بزشكيان أن أي محاولات غربية لعرقلة إيران ستفشل، مشددًا على أن بناء نطنز والتقدم العلمي والتقني في إيران سيستمر مهما كانت التحديات.