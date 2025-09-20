قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
إيران تتحدى الغرب: مفاعل نطنز باقٍ وسنبنيه أكبر مما كان

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على محاولات الغرب تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، مؤكدًا أن الضغوط الغربية لن توقف إيران عن تطوير برنامجها النووي.

وقال بزشكيان خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز، لكنهم لم يدركوا أن الأيدي البشرية هي من تبني نطنز وما هو أهم منه، وسيستمرون في بنائه.

وأضاف الرئيس الإيراني تعليقًا على خطوة أوروبا وأمريكا لإعادة تفعيل آلية الزناد أمس: هم حاولوا غلق الطريق، لكن العقل والفكر هما من يفتحان الطريق؛ إما يجدانه أو يصنعانه، ويجب أن نؤمن بهذا.

وأكد بزشكيان أن أي محاولات غربية لعرقلة إيران ستفشل، مشددًا على أن بناء نطنز والتقدم العلمي والتقني في إيران سيستمر مهما كانت التحديات.

