سوريا وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

بحث اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية للشئون الأمنية السورية، مع نائب وزير الداخلية التركي منير كارال أوغلو، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية تناولت ملفات تدريب الكوادر وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزير الداخلية السوري ونظيره التركي، والمتعلق بإيفاد عدد من العاملين في وزارة الداخلية إلى تركيا لتلقي تدريبات تخصصية في مجالات أمنية متعددة، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية.

كما ناقش الجانبان مشاركة سوريا في معرض أدوات الأمن الداخلي إلى جانب بحث آليات تفعيل التعاون مع منظمة الإنتربول الدولي داخل سوريا، بما يساهم في تعزيز العمل الأمني المشترك ومكافحة الجريمة المنظمة.