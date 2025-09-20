قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
أخبار العالم

سوريا وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

خلال اللقاء
هاجر رزق

بحث اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية للشئون الأمنية السورية، مع نائب وزير الداخلية التركي منير كارال أوغلو، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية تناولت ملفات تدريب الكوادر وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزير الداخلية السوري ونظيره التركي، والمتعلق بإيفاد عدد من العاملين في وزارة الداخلية إلى تركيا لتلقي تدريبات تخصصية في مجالات أمنية متعددة، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الجاهزية.

كما ناقش الجانبان مشاركة سوريا في معرض أدوات الأمن الداخلي إلى جانب بحث آليات تفعيل التعاون مع منظمة الإنتربول الدولي داخل سوريا، بما يساهم في تعزيز العمل الأمني المشترك ومكافحة الجريمة المنظمة.

