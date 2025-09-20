أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا

هاجمت القوات الأوكرانية منشآت روسية استراتيجية في منطقتي ساراتوف وسامارا ليلة 19-20 سبتمبر.

وأفاد تقرير عسكري أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مصفاة ساراتوف النفطية في ساراتوف التي تُمثل هذه المنشأة 2.54% من إجمالي طاقة تكرير النفط في روسيا.

وتأكد وقوع انفجارات وحريق واسع النطاق هناك.

كما ضربت وحدات من قوات الأنظمة المسيرة مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سامارا، والتي تُمثل ما يصل إلى 3% من إجمالي طاقة التكرير في روسيا وسُجلت انفجارات وحريق هناك أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، ضربت وحدات من قوات العمليات الخاصة منشأة رئيسية للبنية التحتية للنقل - محطة إنتاج وتوزيع خطوط سامارا (LPDS).

هذه محطة إنتاج تُمزج فيها النفط الخام عالي ومنخفض الكبريت من حقول مختلفة لإنتاج خام الأورال المُخصص للتصدير، والذي يُشكل ما يصل إلى 50% من إجمالي صادرات روسيا النفطية.

أكدت هيئة الأركان الأوكرانية العامة أن جميع هذه المنشآت تُساهم في إمداد القوات المسلحة الروسية.