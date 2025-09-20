قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية ..صور
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا

هاجمت القوات الأوكرانية منشآت روسية استراتيجية في منطقتي ساراتوف وسامارا ليلة 19-20 سبتمبر.

وأفاد تقرير عسكري أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مصفاة ساراتوف النفطية في ساراتوف التي تُمثل هذه المنشأة 2.54% من إجمالي طاقة تكرير النفط في روسيا.

وتأكد وقوع انفجارات وحريق واسع النطاق هناك.

كما ضربت وحدات من قوات الأنظمة المسيرة مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سامارا، والتي تُمثل ما يصل إلى 3% من إجمالي طاقة التكرير في روسيا وسُجلت انفجارات وحريق هناك أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، ضربت وحدات من قوات العمليات الخاصة منشأة رئيسية للبنية التحتية للنقل - محطة إنتاج وتوزيع خطوط سامارا (LPDS). 

هذه محطة إنتاج تُمزج فيها النفط الخام عالي ومنخفض الكبريت من حقول مختلفة لإنتاج خام الأورال المُخصص للتصدير، والذي يُشكل ما يصل إلى 50% من إجمالي صادرات روسيا النفطية.

أكدت هيئة الأركان الأوكرانية العامة أن جميع هذه المنشآت تُساهم في إمداد القوات المسلحة الروسية.

