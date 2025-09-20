51 شهيدا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع ارتقاء 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 43 في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال تستخدم عربات مفخخة لتدمير مبان في مدينة غزة.

وذكر أن قوات الاحتلال تستهدف أي تجمع للمواطنين بالقصف وإطلاق النار، في وقت لا توجد فيه إمكانيات .

وذكر جيش الاحتلال أنه أنذر سكان مبنى في حي النصر في مدينة غزة بإخلائه تمهيدا لقصفه.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، قالت القوات الإسرائيلية إنها هدمت ما يصل إلى 20 برجًا سكنيًا في مدينة غزة. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه تم هدم 50 "برجًا".

وتسببت الحملة في تشريد المئات وفي إطار زمني مماثل، سوّت القوات الإسرائيلية مناطق بالأرض في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والشيخ الرضوان بالمدينة، من بين أحياء أخرى، حسبما قال عشرة من السكان لرويترز. ويظهر الدمار الذي لحق بعشرات المباني في الشيخ الرضوان منذ أغسطس في صور الأقمار الصناعية التي راجعتها وكالات الأنباء.