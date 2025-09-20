تضم 6 مصريين وسوري.. الكويت: ضبط شبكة دولية للقمار وغسيل الأموال

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن كشف شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل أموال داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عملية الكشف جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات لتشكيل فريق تحقيق ميداني نفذ خطة محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين، بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم مرتبطون مباشرة بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على شركات كواجهة لتسهيل نشاطها وإخفاء مصادر الأموال، من بينها شركات للتجارة العامة، توصيل الطلبات، صالونات صحية، ومحلات لبيع الملابس والعطور.

وتبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية من الخارج عبر شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي لكل عملية، قبل إعادة إدخال الأموال إلى الكويت وتوزيعها نقدًا على عناصر الشبكة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المبالغ المضبوطة ضمن عمليات الشبكة بلغ نحو 153,837.25 دينارًا كويتيًا، مؤكدة إحالة المتهمين والمضبوطات وملف التحريات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، مشددة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وحماية أمن الدولة من أي استغلال غير مشروع.