المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء حوار استراتيجي بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، في بكين مع نظيره الصيني، وانغ يى، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كأساس لتعاون متميز قائم على التضامن والثقة والاحترام المتبادلين.

وأكد الجانبان حرصهما علي تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تعزيز التعاون، وأشادا بالعلاقات الثنائية وعمقها وتنوع مجالات التعاون، التي تشهد تطورا متواصلا بفضل المبادرات الطموحة المتخذة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وتركزت المباحثات علي دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الجانبان بالمراجعة التي توجد قيد الإعداد النهائي للاتفاق الثنائي حول الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة سنة 1995، كما اتفقا على تحفيز الاستثمارات الصينية بالمغرب، وتعزيز الشراكات الصناعية المشتركة، وتشجيع التنمية المشتركة على المستوى القاري، لا سيما من خلال التعاون الثلاثي لصالح إفريقيا.

وشددا على أهمية تعزيز الترسانة القانونية ذات الطابع الاقتصادي، بما يمكن من توطيد ثقة المستثمرين من الجانبين، ويضمن الاستقرار وإمكانية التوقع في الإنجاز، لا سيما المشاريع الكبرى في القطاعات الواعدة، وذلك انطلاقا من الإدراك بضرورة مواكبة تطور المبادلات الاقتصادية والتطور التصاعدي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعرب المسؤولان عن ترحيبهما بالتطورات، التي تميز التدفقات السياحية بين البلدين، والتي تُعدّ أساسية للتقارب بين الشعبين، وحافزا للتبادلات الاقتصادية والإنسانية، ونوها عن دور المغرب كمنصة إقليمية لا محيد عنها، وجسر طبيعي للتعاون الصيني الإفريقي والصيني العربي، بفضل موقعه الجيوستراتيجي واستقراره السياسي، وبنيته التحتية عالية الجودة وشراكاته المتنوعة، وأكدا دور الصين كفاعل رئيسي في التعاون الدولي وشريك رئيسي في افريقيا والعالم العربي.

و انتهت زيارة بوريطة بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء حوار استراتيجي بين المغرب والصين، وهي آلية موجهة لتعزيز التشاور السياسي، وتحديد آفاق جديدة للتعاون والتفاعل على المستوى الدبلوماسي.

وتأتى زيارة بوريطة في إطار التطورات المتواصلة التي تميز العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، منذ الشراكة الاستراتيجية التي أسسها الملك محمد السادس ، وشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة زيارة العاهل المغربي لبكين في 2016.