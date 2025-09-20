وزير خارجية سوريا يرفع العلم فوق السفارة في واشنطن.. ماذا يعني؟

رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علم بلاده فوق مبنى السفارة في العاصمة الأمريكية واشنطن، معرباً عن أمل دمشق برفع جميع العقوبات عن سوريا، بما فيها "قانون قيصر".

والتقى الشيباني، أمس الأول الخميس، في واشنطن عدداً من المسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

خلال الاجتماع، ركزت المناقشات على سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسئول وآمن، بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب.

جاء هذا الاجتماع في إطار زيارة وزير الخارجية السوري إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة.

كما التقى الشيباني عدداً من أعضاء الكونجرس لبحث العلاقات الثنائية ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، لكن إلغائها الكامل يتطلب تصويتا في الكونجرس.

في عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة، تم توقيع "قانون قيصر" ليصبح قانونًا، حيث فرض عقوبات على الجيش السوري والأفراد الآخرين المسئولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية.