العدوان الإسرائيلي يتواصل .. قنابل صوتية ومنشورات تحذيرية تهز جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت قنبلتين صوتيتين بالقرب من حفارة كانت تعمل في حي "مطل الجبل" بمدينة الخيام، جنوب لبنان ما أسفر عن تعرض الحفارة لأضرار طفيفة.

وذكر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني أن طائرة إسرائيلية أخرى قامت بإلقاء منشورات تحذيرية فوق بلدة ميس الجبل، في خطوة تهدف إلى توجيه إنذارات للسكان المحليين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة غارة جوية على جنوب لبنان مستهدفا سيارة أمام مدخل مستشفى بمحافظة النبطية، حيث ألقت مسيرات اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين بين مركبا والعديسة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الهجوم الإسرائيلي على سيّارة أمام مدخل ​مستشفى تبنين الحكومي​، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة أحد عشر شخصًا بجروح، من بينهم إثنان بحال حرجة".