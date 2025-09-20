قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

استقالة مدعي عام أمريكي بعد ضغوط لتوجيه اتهامات لخصوم ترامب

إريك سيبرت، مدعي عام أمريكي
إريك سيبرت، مدعي عام أمريكي
محمد على

استقال المدعي العام الفيدرالي الأمريكي، بعد أن ورد أنه واجه ضغوطا بشأن التحقيقات مع اثنين من خصوم دونالد ترامب السياسيين وبعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي له بالخروج.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أمريكية أخرى أن إريك سيبرت، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فرجينيا، أبلغ موظفيه باستقالته عبر البريد الإلكتروني.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من قول ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أريده أن يخرج" ردًا على سؤال حول إقالته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سيبرت كان تحت ضغط لمقاضاة اثنين من خصوم ترامب السياسيين، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي - الذي طرده ترامب في عام 2017 - والمدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست إن المدعي العام الفيدرالي أبلغ قيادة وزارة العدل مؤخرا أنه يرفض مقاضاة كومي بشأن مزاعم كذبه على الكونجرس، وأنه لا توجد أدلة كافية لاتهام جيمس بالاحتيال في مجال الرهن العقاري.

تم طرد كومي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، أثناء قيادته تحقيقا حول ما إذا كان أي من أعضاء حملة ترامب قد تواطأ مع موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016، وكان منتقدا صريحا للرئيس الجمهوري.

رفعت جيمس، بصفته المدعي العام لولاية نيويورك، قضية بقيمة 464 مليون دولار ضد ترامب، مشددة على أن ترامب وشركته قاما بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني والتلاعب بقيمة العقارات للحصول على قروض بنكية أو شروط تأمين مواتية.

وقد اتُهمت، مثل العديد من المسؤولين الديمقراطيين الآخرين، من قبل حليف ترامب المقرب، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، بتزوير وثائق في طلبات الرهن العقاري.

جيمس كومي خصوم ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي ترامب

