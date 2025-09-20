تركيا تدخل سباق الفضاء.. مركبتان تتجهان نحو القمر عام 2029

تعتزم تركيا إطلاق مركبتين استكشافيتين تحملان اسم "CHERI" إلى القمر في عام 2029، ضمن برنامجها الوطني الطموح لاستكشاف الفضاء.

وتم تطوير المركبتين بنسبة 80% باستخدام تقنيات محلية من قبل جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، بحيث صُممتا لتحمل الظروف القاسية للقطب الجنوبي للقمر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 160 درجة مئوية تحت الصفر و80 درجة فوق الصفر.

وستقوم المركبتان المزودتان بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة برسم خرائط ثلاثية الأبعاد لسطح القمر، وجمع البيانات العلمية، وإجراء التحليلات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل بينهما وتحديد مساراتهما بشكل مستقل، وهو ما يمثل سابقة تاريخية في مجال استكشاف الفضاء.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون بين تركيا والصين، حيث أكد البروفيسور الدكتور أحمد يزغاتليجيل، رئيس جامعة الشرق الأوسط التقنية، أن هذا الإنجاز يضع تركيا ضمن الدول الرائدة في تكنولوجيا الفضاء ويبرز قدرة الباحثين الأتراك على المنافسة عالميًا.