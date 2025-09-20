قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر

كندا
كندا
محمود نوفل

 أكدت وزارة الخارجية الكندية أن توغلات الطائرات الروسية في المجال الجوي الإستوني تعد انتهاكا للمجال الجوي لحلف الناتو.

وشددت الوزارة الكندية في بيان لها  علي دعم إستونيا بشكل كامل ، داعية  لإجراء مشاورات بموجب المادة الرابعة للنيتو.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ 3 مقاتلات "ميغ-31"  رحلة مخططة من كاريليا إلى كالينينغراد ، مشيرة إلى أن الرحلة جرت وفقا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي دون انتهاك حدود أي دولة أخرى وهو ما تؤكده وسائل المراقبة الموضوعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان : المقاتلات الروسية لم تنحرف عن المسار الجوي المتفق عليه ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا.

واشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مسار الرحلة مر فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق وعلى بعد يزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية اخترقت المجال الجوي الإستوني اليوم الجمعة، مضيفةً أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية الحادث.

وأضافت الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا دون إذن، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا: "لقد انتهكت روسيا بالفعل المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في حد ذاته لكن التوغل اليوم، الذي تضمن دخول ثلاث طائرات مقاتلة مجالنا الجوي، يُعد وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف: "يجب مواجهة اختبار روسيا المتزايد للحدود وعدوانيتها المتزايدة بزيادة سريعة في الضغوط السياسية والاقتصادية".

يأتي حادث يوم الجمعة بعد أن انتهكت طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي والروماني في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع حلفاء الناتو إلى التعهد بتعزيز دفاعاتهم على الجناح الشرقي للحلف.

كندا وزارة الخارجية حلف الناتو روسيا أستونيا المجال الجوي بأستونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

أحمد الشرع

محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

دعاء الوتر

دعاء الوتر .. ردده في صلاتك يمنحك خيري الدنيا والآخرة

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

بالصور

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد