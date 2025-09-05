قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
استدعت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، القائم بالأعمال الإستوني في موسكو ماريك أوهتيجي، لإبلاغه بقرار طرده من البلاد، في خطوة اعتبرتها رداً مباشراً على قرار إستونيا طرد دبلوماسي روسي من تالين الشهر الماضي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: "في 4 سبتمبر، تم استدعاء القائم بالأعمال الإستوني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن إعلان أحد دبلوماسيي السفارة الروسية في تالين شخصاً غير مرغوب فيه بتاريخ 13 أغسطس الماضي، دون أي مبرر موضوعي".

وأضاف البيان أن موسكو، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، قررت طرد أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإستونية لديها، مؤكدة أن أي "خطوات عدائية" من جانب تالين "لن تمر دون رد مناسب".

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين روسيا ودول البلطيق، التي تبنت مواقف متشددة ضد موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سواء عبر فرض عقوبات أو تقليص التمثيل الدبلوماسي. وترى موسكو أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة منسقة مع الاتحاد الأوروبي والناتو تهدف إلى عزلها دبلوماسياً.

ويرجح مراقبون أن تبادل الطرد بين موسكو وتالين قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الإجراءات التصعيدية المتبادلة، بما قد يفاقم الأزمة الدبلوماسية بين روسيا ودول الجوار في البلطيق، خاصة مع استمرار الحرب الأوكرانية وتزايد الضغوط الغربية على الكرملين.

